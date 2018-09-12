Пензенец возмущен скоплением пыли на улицах города

Об этом он написал в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».

«Почему в Пензе так халатно убирают улицы? Нечетная сторона улицы Кирова никогда не моется, просто размазывается грязь. Газоны не поливаются. Даже к 1 сентября город не вымыли. Постоянно вдоль бордюров на проезжей части улиц - полоса из пыли, песка и грязи», - поделился он.

В комментариях мужчину поддержали другие горожане.

«Город утонул в грязи и расклеенных объявлениях», - отметил пензенец.

Информагентство направило по данному факту официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».