Пензенец возмущен скоплением пыли на улицах города

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12 сентября 2018, 11:03Общество
Грязные и пыльные улицы — достопримечательность Пензы. Так считает местный житель.
Об этом он написал в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».
«Почему в Пензе так халатно убирают улицы? Нечетная сторона улицы Кирова никогда не моется, просто размазывается грязь. Газоны не поливаются. Даже к 1 сентября город не вымыли. Постоянно вдоль бордюров на проезжей части улиц - полоса из пыли, песка и грязи», - поделился он.
В комментариях мужчину поддержали другие горожане.
«Город утонул в грязи и расклеенных объявлениях», - отметил пензенец.
Информагентство направило по данному факту официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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