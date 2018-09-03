Пензенец возмущен подростковой «тусовкой» у правительства

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03 сентября 2018, 17:08Общество
Пензенец обратился в «Жалобную книгу» информационного агентства с просьбой навести порядок у здания регионального правительства, где часто проводят свой досуг подростки.
По слова горожанина, нет ничего плохого в том, что дети катаются там на скейтбордах, сигвеях, роликах и велосипедах. Но некоторые из этой компании якобы позволяют себе фривольное поведение.
«Подростки курят, пьют, нецензурно выражаются, включают музыку с песнями категории 18+. Причем в этой «тусовке» участвуют дети от 10 лет! Пожалуйста, наведите порядок», - отметил горожанин.
Напомним, в ходе объезда города с ребятами встречался губернатор Иван Белозерцев. Он предложил им выступить с проектами по созданию роллердрома или какого-либо парка, где они могли бы осваивать гироскутеры, сигвеи, скейтбординг. Но каких-либо адекватных предложений молодые люди тогда не высказали.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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