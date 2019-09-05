Пензенец возмущен неработающим светофором в Арбеково

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05 сентября 2019, 09:31Общество
В одной из групп социальной сети «ВКонтакте» появился пост с сообщением о неработающем светофоре на проспекте Строителей.
«Второй день на проспекте Строителей не работает светофор! Дети ходят в школу, будьте осторожны», - написал пользователь.
Ранее в пресс-службе мэрии было предупреждение об отключении объектов на ряде улиц для проведения ремонта: Лермонтова, проспект Строителей, Циолковского, Терновского, Ново-Тамбовская. Кроме того, 6 сентября должны отключить светофор по ул. Урицкого — ул. М. Горького, с 13:30 до 15:00.
Автолюбителей просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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