Пензенец возмущен неработающим светофором в Арбеково

В одной из групп социальной сети «ВКонтакте» появился пост с сообщением о неработающем светофоре на проспекте Строителей.

«Второй день на проспекте Строителей не работает светофор! Дети ходят в школу, будьте осторожны», - написал пользователь.

Ранее в пресс-службе мэрии было предупреждение об отключении объектов на ряде улиц для проведения ремонта: Лермонтова, проспект Строителей, Циолковского, Терновского, Ново-Тамбовская. Кроме того, 6 сентября должны отключить светофор по ул. Урицкого — ул. М. Горького, с 13:30 до 15:00.

Автолюбителей просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».