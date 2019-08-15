Пензенец вернулся домой и увидел там окровавленный труп

В Пензе завершили расследование уголовного дела по факту убийства. Перед судом предстанет 48-летняя местная жительница.

Установлено, что вечером 9 февраля в квартире на улице Краснова сожители выпивали. В гостях у них был также общий знакомый. В ходе посиделок влюбленные поссорились, пензячка взяла нож и несколько раз пырнула гражданского супруга. Мужчина скончался.

Через некоторое время домой вернулся сын женщины, увидев место происшествия, он сообщил обо всем в полицию, отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Обвиняемую задержали, в настоящее время дело по факту убийства направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».