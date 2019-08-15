Пензенец вернулся домой и увидел там окровавленный труп

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15 августа 2019, 09:31Криминал
В Пензе завершили расследование уголовного дела по факту убийства. Перед судом предстанет 48-летняя местная жительница.
Установлено, что вечером 9 февраля в квартире на улице Краснова сожители выпивали. В гостях у них был также общий знакомый. В ходе посиделок влюбленные поссорились, пензячка взяла нож и несколько раз пырнула гражданского супруга. Мужчина скончался.
Через некоторое время домой вернулся сын женщины, увидев место происшествия, он сообщил обо всем в полицию, отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Обвиняемую задержали, в настоящее время дело по факту убийства направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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