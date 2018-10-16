Пензенец вернул долг другу фальшивками

На 21-летнего жителя Пензы завели уголовное дело по факту покушения на хранение, перевозку и сбыт поддельных денег.

Установлено, что в августе парень отдал другу долг поддельными купюрами. Причем оба приятеля знали, что деньги не настоящие. Всего было пять банкнот номиналом 5000 рублей.

Житель Пензы стал расплачиваться фальшивками в разных магазинах, он специально совершал покупки на незначительные суммы, чтобы таким образом обналичить поддельные купюры. Очередная попытка обернулась фиаско – кассир заметила подделку и вызвала полицию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Парень убежал, но через некоторое время его разыскали и арестовали. В настоящее время уголовное дело в отношении него направили в Железнодорожный районный суд.

В ведомстве также отметили, что в отдельном производстве находится дело в отношении парня, который отдал долг фальшивками, пишет ИА «Пенза-Пресс».