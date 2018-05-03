Пензенец в составе сборной выступит в Дании на ЧМ по хоккею

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 мая 2018, 12:34Спорт
Воспитанник пензенской школы хоккея Сергей Андронов в составе сборной России поборется за титул чемпиона мира в Дании. Он уже принял участие в первой тренировке.
Как сообщается на официальном сайте национальной федерации хоккея, россияне опробовали датский лед первыми.
«Первыми тяжело проверять лед – видно, что он еще мокрый. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше», - отметил старший тренер Алексей Жамнов.
По данным пресс-службы ФХР, Сергей Андронов (представитель ЦСКА) тренировался в связке с Максимом Мамиными и Максимом Шалуновым. Однако пока неясно, в каком составе команда выйдет на лед 4 мая.
«Огласим состав за два часа до первой игры – до последнего будем его обдумывать», - отметил Алексей Жамнов.
Первый матч «красная машина» проведет 4 мая против сборной Франции (0+).
Напомним, Сергей Андронов – действующий олимпийский чемпион. Его успехи высоко оценили на родине.
Возрастные ограничения на матчи - 0+.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 мая 2018, 19:16В Пензе выявляли сильнейших авиамоделистов
03 мая 2018, 19:06В Пензе в журнале «Телесемь» подвели итоги онлайн-конкурса
03 мая 2018, 19:02Пензенцы приняли участие в акции «Посади лес»
03 мая 2018, 17:58Вековая липа в «Тарханах» вошла в финал всероссийского конкурса
03 мая 2018, 17:39В мэрии Пензы обсудили снос домов, пожарную безопасность и благоустройство
03 мая 2018, 17:08В Пензе проверят, куда утекают доходы спортучреждений
03 мая 2018, 16:38Пензенских врачей отправят повышать квалификацию в Сеченовский университет
03 мая 2018, 16:07В Сети появилось видео пожара на ул. Баумана