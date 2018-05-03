Пензенец в составе сборной выступит в Дании на ЧМ по хоккею

Воспитанник пензенской школы хоккея Сергей Андронов в составе сборной России поборется за титул чемпиона мира в Дании. Он уже принял участие в первой тренировке.

Как сообщается на официальном сайте национальной федерации хоккея, россияне опробовали датский лед первыми.

«Первыми тяжело проверять лед – видно, что он еще мокрый. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше», - отметил старший тренер Алексей Жамнов.

По данным пресс-службы ФХР, Сергей Андронов (представитель ЦСКА) тренировался в связке с Максимом Мамиными и Максимом Шалуновым. Однако пока неясно, в каком составе команда выйдет на лед 4 мая.

«Огласим состав за два часа до первой игры – до последнего будем его обдумывать», - отметил Алексей Жамнов.

Первый матч «красная машина» проведет 4 мая против сборной Франции (0+).

Напомним, Сергей Андронов – действующий олимпийский чемпион. Его успехи высоко оценили на родине.

Возрастные ограничения на матчи - 0+.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».