Пензенец в Подмосковье дрифтовал у воинского мемориала

Жителя Пензенской области поймали полицейские за катание на автомобиле около памятника Воину-освободителю.

В дежурную часть МВД поступил звонок с сообщением о том, что автомобиль маневрирует у воинского мемориала. После розыскных мероприятий удалось установить, что водителем был 19-летний пензенец.

Молодой человек на арендованной иномарке въехал на площадку мемориала памятника Воина-освободителя с Вечным огнем, который расположен в Люберцах на Октябрьском проспекте. Парня доставили в отделение и составили протокол за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России «Люберецкое».

Теперь пензенцу грозит штраф в 2500 рублей или арест на 15 суток, пишет ИА «Пенза-Пресс».