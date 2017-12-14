15 декабря 2017, 11:37Общество Пензенец ужесточил свое наказание, обматерив судей В Пензе мужчина получил дополнительное наказание за неуважение к суду.

Пензенца осудили за умышленное причинение вреда здоровью, он с наказанием не согласился и подал апелляцию. Во время заседания по рассмотрению его жалобы мужчина ругался матом на судей.

Таким образом, его обвинили в неуважении к суду. К уже назначенному наказанию добавили новое – год исправительных работ с удержанием в доход государства 20% зарплаты, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Пензы.

Общество

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