Пензенец ужесточил свое наказание, обматерив судей

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15 декабря 2017, 11:37Общество
В Пензе мужчина получил дополнительное наказание за неуважение к суду.
Пензенца осудили за умышленное причинение вреда здоровью, он с наказанием не согласился и подал апелляцию. Во время заседания по рассмотрению его жалобы мужчина ругался матом на судей.
Таким образом, его обвинили в неуважении к суду. К уже назначенному наказанию добавили новое – год исправительных работ с удержанием в доход государства 20% зарплаты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Пензы.
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