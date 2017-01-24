Пензенец увидел на трассе НЛО

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24 января 2017, 09:34Общество
В соцсети горожане обсуждают пост пензенца, который утверждает, что видел НЛО на трассе в Малосердобинском районе. В доказательство своих слов молодой человек выложил фото.
«Поначалу тоже подумал, что это некое далекое космическое тело, но объект визуально реально был недалеко, и от него исходило достаточно сильное свечение. Дождался, пока небо в районе объекта закроют плотные тучи, дабы понять, находится ли объект выше высоты движения облаков или ниже.
Когда тучи дошли до объекта, то он погрузился в них и, хотя тучи были очень плотные и темные, все равно был виден ореол свечения от объекта, из чего следует, что он находился на примерно той же высоте, что и тучи, что исключает версию того, что это космическое тело, звезда, планета, астероид и пр. Как известно, высота кучевых облаков - 2-4 км от земли. Объект висел статично, не двигался, яркость не менялась. В том районе в округе - лишь редкие деревни, леса и поля. Это примерно 100 км от Пензы. Как вы думаете, что это могло быть на такой высоте?» - написал он.
Большинство к подобному сообщению отнеслось критично, посмеявшись над впечатлительным мужчиной, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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