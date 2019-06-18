Пензенец устроил резню из-за ревности

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18 июня 2019, 16:38Криминал
41-летнего жителя Пензы обвиняют в убийстве возлюбленной и покушении на убийство двух мужчин.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 21 апреля мужчина пришел к своей сожительнице. Влюбленные поссорились на почве ревности. Пензенец схватил нож и несколько раз вонзил его в женщину. В этот момент к квартире подошли двое мужчин. Открыв им входную дверь, злоумышленник повалил на лестницу одного из них и ударил его ножом в грудь. Второй гость схватил дебошира и вызвал скорую.
Медики госпитализировали раненого 25-летнего парня в больницу. Женщина скончалась на месте происшествия.
Злоумышленника задержали, его заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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