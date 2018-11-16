Пензенец устроил дома наркопритон

С февраля по апрель мужчина в одном из домов города устраивал наркопритон. В помещении изготавливали и употребляли запрещенные вещества. Кроме того, в марте пензенца поймали на сбыте наркотиков.

«Свою вину подсудимый признал частично, по его словам, реализацией наркотика он не занимался», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате ему назначили четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».