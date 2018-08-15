Пензенец успел увернуться от лобового столкновения. ВИДЕО

Пензенский автолюбитель в последний момент смог увести машину от лобового столкновения. Видеозапись инцидента он опубликовал в Сети.

События разворачивались днем 14 августа на дороге около двух крупных торговых центров в Арбеково.

«Двенашка» вылезла, не уступила Volkswagen, его водитель в ответ газу дал, хотел наказать. А пострадать могли я и мои пассажиры. Начните уважать других на дороге, за десять секунд можно столько бед натворить», - написал подписчик группы «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что иномарка пересекла сплошную линии разметки и едва не врезалась в машину автора поста. Мужчина успел повернуть авто вправо, чтобы избежать столкновения.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».