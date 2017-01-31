01 февраля 2017, 10:01Общество Пензенец усомнился в законности «слежки» на дороге Житель Пензы просит разобраться, законна ли установка камеры фиксации нарушений правил дорожного движения в районе ул. Набережная реки Мойки, 1.

«На пересечении улиц Набережная реки Мойки и Чкалова не установлен знак, согласно ПДД, 8.23 «Фотовидеофиксация», который указывает, что в зоне его действия производится фиксация административных правонарушений автоматическими средствами», - отметил горожанин, обратившись в «Жалобную книгу».

Обращение направлено в соответствующие службы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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