Пензенец усомнился в законности «слежки» на дороге

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01 февраля 2017, 10:01Общество
Житель Пензы просит разобраться, законна ли установка камеры фиксации нарушений правил дорожного движения в районе ул. Набережная реки Мойки, 1.
«На пересечении улиц Набережная реки Мойки и Чкалова не установлен знак, согласно ПДД, 8.23 «Фотовидеофиксация», который указывает, что в зоне его действия производится фиксация административных правонарушений автоматическими средствами», - отметил горожанин, обратившись в «Жалобную книгу».
Обращение направлено в соответствующие службы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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