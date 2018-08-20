20 августа 2018, 15:37Общество

Пензенец усомнился в готовности школы №17 к учебному году

Житель Пензы пожаловался на неудовлетворительное состояние фасада школы №17 в областном центре.

Об этом он написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Министерство отчиталось о 100% готовности всех школ к новому учебному году. В этом списке значится школа №17 города Пензы. Ремонта нет, фото прилагаю. Будем ждать ЧП из-за ветхого здания. Прошу объяснить, готова ли школа №17 к учебному году», - отмечается в обращении.

Чтобы прояснить ситуацию, корреспонденты информагентства переадресовали жалобу в профильное ведомство.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Фото автора жалобы

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