Пензенец усомнился в готовности школы №17 к учебному году

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20 августа 2018, 15:37Общество
Житель Пензы пожаловался на неудовлетворительное состояние фасада школы №17 в областном центре.
Об этом он написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Министерство отчиталось о 100% готовности всех школ к новому учебному году. В этом списке значится школа №17 города Пензы. Ремонта нет, фото прилагаю. Будем ждать ЧП из-за ветхого здания. Прошу объяснить, готова ли школа №17 к учебному году», - отмечается в обращении.
Чтобы прояснить ситуацию, корреспонденты информагентства переадресовали жалобу в профильное ведомство.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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