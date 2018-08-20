Пензенец усомнился в готовности школы №17 к учебному году

Об этом он написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Министерство отчиталось о 100% готовности всех школ к новому учебному году. В этом списке значится школа №17 города Пензы. Ремонта нет, фото прилагаю. Будем ждать ЧП из-за ветхого здания. Прошу объяснить, готова ли школа №17 к учебному году», - отмечается в обращении.

Чтобы прояснить ситуацию, корреспонденты информагентства переадресовали жалобу в профильное ведомство.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».