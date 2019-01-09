Пензенец упал в ручей и не смог самостоятельно выбраться

По данным пресс-службы Пензенского пожарно-спасательного центра, сообщение о произошедшем поступило на пульт дежурного 6 января в 14.58. Около улицы 40-летия Октября пенсионер упал в ручей с мостика. Сам он не мог выбраться.

Прохожий стал свидетелем случившегося, он помог пожилому мужчине вылезти из воды и отвел в помещение, которое расположено неподалеку. По вызову приехали спасатели, они провели мероприятия по предотвращению переохлаждения пострадавшего.

Затем пенсионера передали сотрудникам «скорой помощи», пишет ИА «Пенза-Пресс».