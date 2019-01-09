09 января 2019, 15:06Политика

Пензенец упал в ручей и не смог самостоятельно выбраться

В Пензе пожилому мужчине потребовалась помощь спасателей.

По данным пресс-службы Пензенского пожарно-спасательного центра, сообщение о произошедшем поступило на пульт дежурного 6 января в 14.58. Около улицы 40-летия Октября пенсионер упал в ручей с мостика. Сам он не мог выбраться.

Прохожий стал свидетелем случившегося, он помог пожилому мужчине вылезти из воды и отвел в помещение, которое расположено неподалеку. По вызову приехали спасатели, они провели мероприятия по предотвращению переохлаждения пострадавшего.

Затем пенсионера передали сотрудникам «скорой помощи», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Политика
просмотров 100
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/01/9/11235571

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ