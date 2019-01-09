Пензенец упал в ручей и не смог самостоятельно выбраться

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09 января 2019, 15:06Политика
В Пензе пожилому мужчине потребовалась помощь спасателей.
По данным пресс-службы Пензенского пожарно-спасательного центра, сообщение о произошедшем поступило на пульт дежурного 6 января в 14.58. Около улицы 40-летия Октября пенсионер упал в ручей с мостика. Сам он не мог выбраться.
Прохожий стал свидетелем случившегося, он помог пожилому мужчине вылезти из воды и отвел в помещение, которое расположено неподалеку. По вызову приехали спасатели, они провели мероприятия по предотвращению переохлаждения пострадавшего.
Затем пенсионера передали сотрудникам «скорой помощи», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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