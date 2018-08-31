Пензенец угрожал взорвать дом

В Пензе на улице Тепличной произошло ЧП. Житель дома №16 устроил переполох и поднял по тревоге все специальные службы города. Закрывшись в своей квартире, он угрожал взорвать дом. На место прибыли подразделения полиции Росгвардии и МЧС.

Всех жителей попросили на некоторое время покинуть свои квартиры. Кроме полиции, вневедомственной охраны и пожарных, на место приехала аварийно-газовая служба. Не без причины. Так как была получена оперативная информация, что на втором этаже - сильная утечка газа, которую спровоцировал местный житель.

«Я с работы отпросилась, сказала ему, что подъеду одна. Он ответил, что если приедешь и с тобой кто-то лишний будет, то взорву дом. Думаю, что вместе бы взлетели на воздух, если бы не предупредила полицию и пошла сама», - сказала жительница дома по улице Тепличная, 16 Анастасия Еремина.

Чтобы ни у кого не возникло сомнений в серьезности намерений, мужчина открыл конфорки газовой плиты. С каждой минутой угроза взрыва становилась все реальнее. У правоохранителей не осталось времени на раздумья. Нужно было срочно проникнуть в квартиру, которая превращалась в газовую камеру.

Мужчину нейтрализовали и тем самым спасли от удушья, однако он успел надышаться газом. Его, еле-еле передвигавшегося на ногах, посадили в полицейский автомобиль.

По прибытию «скорой помощи» полицейские показали задержанного медикам. Сейчас его жизни ничто не угрожает. По факту происшествия следственные органы проводят проверку.