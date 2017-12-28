Пензенец угрожал взорвать дом

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28 декабря 2017, 14:37Происшествия
Жительница Пензы обратилась за помощью к спасателям, так как ее брат угрожал взорвать дом.
Инцидент произошел на улице Краснова. По словам женщины, ее пьяный брат заперся в квартире, включил газ и выкрикивал угрозы о том, что взорвет весь дом.
Прибывшие на место спасатели пытались уговорить мужчину отказаться от своих намерений и открыть дверь, однако он отказал им. Сотрудники газовой службы отключили в подъезде газоснабжение, жильцов оперативно эвакуировали, чтобы предотвратить возможность взрыва, сообщает пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра.
Успокоить дебошира смогла только его мать, которая прибыла на место. Женщина смогла уговорить сына открыть дверь. Полиция задержала злоумышленника, выясняются все обстоятельства происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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