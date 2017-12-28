28 декабря 2017, 14:37Происшествия Пензенец угрожал взорвать дом Жительница Пензы обратилась за помощью к спасателям, так как ее брат угрожал взорвать дом.

Инцидент произошел на улице Краснова. По словам женщины, ее пьяный брат заперся в квартире, включил газ и выкрикивал угрозы о том, что взорвет весь дом.

Прибывшие на место спасатели пытались уговорить мужчину отказаться от своих намерений и открыть дверь, однако он отказал им. Сотрудники газовой службы отключили в подъезде газоснабжение, жильцов оперативно эвакуировали, чтобы предотвратить возможность взрыва, сообщает пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра.

Успокоить дебошира смогла только его мать, которая прибыла на место. Женщина смогла уговорить сына открыть дверь. Полиция задержала злоумышленника, выясняются все обстоятельства происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2017/12/28/12073221

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