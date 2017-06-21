21 июня 2017, 14:45Спорт Пензенец участвует в 12-часовом марафоне по прыжкам берпи Пензенский спортсмен хочет попасть в Книгу рекордов России. Кроссфитер Андрей Шевченко участвует в 12-часовом марафоне по выполнению упражнения берпи. Молодому человеку необходимо до девяти вечера выполнить более четырех с половиной тысяч прыжков, чтобы побить рекорд.

Кинезиотейпы - специальные пластыри для спортсменов - должны помочь Андрею Шевченко пережить 12-ти часовой марафон по выполнению упражнения берпи. Пензенский спортсмен поставил перед собой цель - попасть в Книгу рекордов России.

«Действующий рекорд по прыжкам берпи за 12 часов составляет 4555 повторений. Он был установлен в 2015 году. Сегодня хочу попытаться побить этот рекорд. Я - профессиональный кроссфит-спортсмен. Берпи - это упражнение из кроссфита, мне нравится, оно сложное. Всего его ненавидят, а я люблю», - рассказал кандидат на попадание в Книгу рекордов России Андрей Шевченко.

Схема упражнения с виду проста: упал, отжался с полным касанием животом и грудью пола, выполнил прыжок с хлопком над головой. Андрею предстоит повторять эти движения с девяти утра до девяти вечера. Впрочем, в марафоне предусмотрены перерывы на восстановление сил.

«Будет происходить в несколько циклов с перерывами на отдых, на медицинскую поддержку. Надеемся, что к результату он придет бодрым», - пояснил массажист, кинезиотейпер Алексей Жуков.

Процесс установления рекорда записывается на видеокамеру. Кроме того, ведется онлайн-трансляция через интернет. Выполнение упражнений должны проанализировать эксперты. После этого они вынесут свой вердикт - побит рекорд или нет.

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