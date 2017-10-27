27 октября 2017, 17:36Происшествия Пензенец убил сожительницу и ранил ее брата 27-летнего жителя Никольского района Пензенской области осудили за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

«Вечером 20 марта пьяный мужчина пришел к дому 26-летней сожительницы. До этого он узнал, что она не хочет с ним жить и, возможно, встречается с другим мужчиной, поэтому решил забрать свои вещи и поговорить с ней», - сообщает пресс-служба СУ СК России Пензенской области.

С собой он взял нож, чтобы припугнуть соперника, если тот окажется у нее дома. Во время ссоры с женщиной он достал нож и несколько раз ударил ее в грудь. Брата сожительницы, который пытался ей помочь, он ударил ножом в спину и скрылся.

Женщина скончалась на месте. Ее брату мужчина повредил легкое. В ходе следствия он полностью признал вину.

Суд назначил ему десять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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