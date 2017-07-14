14 июля 2017, 10:03Общество Пензенец требует подать в кран воду «как в Москве» Житель Пензы требует объяснить, почему в областном центре все еще используют устаревшие методы обеззараживания воды хлором, когда в Москве давно перешли на другой метод.

«В Москве в водопроводной воде с 2012 года отсутствует жидкий хлор. Очистка воды осуществляется гипохлоридом натрия. Он не имеет ни вкуса, ни запаха, никаких вредных составляющих.

Почему в Пензе до сих пор используют хлорку — метод первой половины прошлого столетия? И когда в Пензе начнут применять более прогрессивные методы очистки водопроводной воды, как в Москве?» - спросил в «Жалобной книге» горожанин.

Обращение редакция направила в администрацию Пензы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Гипохлорид натрия – NaOCl. Обладает антисептическим и дезинфицирующимдействием. Используется в качестве бытового и промышленного отбеливателя и дезинфектанта, средства очистки и обеззараживания воды, окислителя для некоторых процессов промышленного химического производства. Как бактерицидное и стерилизующее средство применяется в медицине, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Общество

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