Пензенец сядет за попытку изнасиловать женщину

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26 ноября 2018, 16:04Криминал
38-летнего жителя Пензы осудили за покушение на изнасилование женщины и совершение насильственных действий сексуального характера.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь с 30 на 31 июля пьяный мужчина подошел к незнакомке и предложил ей интим. Женщина отказала, тогда он попытался ее изнасиловать, но крики женщины услышали полицейские. Они задержали злоумышленника.
Оказалось, что мужчина уже был судим за кражу. Ему назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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