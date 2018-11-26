Пензенец сядет за попытку изнасиловать женщину

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь с 30 на 31 июля пьяный мужчина подошел к незнакомке и предложил ей интим. Женщина отказала, тогда он попытался ее изнасиловать, но крики женщины услышали полицейские. Они задержали злоумышленника.

Оказалось, что мужчина уже был судим за кражу. Ему назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».