Пензенец сядет в колонию за кражу шоколадки и сковороды

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29 ноября 2018, 14:36Криминал
Жителя Пензы осудили за несколько краж из магазинов.
Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, мужчина вынес из нескольких магазинов коньяк, сыр, колбасу, семгу, кофе, шоколад, сахар, а также сковороду. В итоге он украл продуктов и инвентаря на 13 тысяч рублей.
«Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Оказалось, что пензенец уже был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности», - добавили в ведомстве.
В результате мужчине назначили два года лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, ему нужно будет выплатить владельцам магазинов 13 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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