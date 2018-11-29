Пензенец сядет в колонию за кражу шоколадки и сковороды

Жителя Пензы осудили за несколько краж из магазинов.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, мужчина вынес из нескольких магазинов коньяк, сыр, колбасу, семгу, кофе, шоколад, сахар, а также сковороду. В итоге он украл продуктов и инвентаря на 13 тысяч рублей.

«Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Оказалось, что пензенец уже был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности», - добавили в ведомстве.

В результате мужчине назначили два года лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, ему нужно будет выплатить владельцам магазинов 13 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».