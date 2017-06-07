Пензенец сядет на год за поджог авто любимой девушки

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07 июня 2017, 16:42Криминал
27-летний пензенец осужден за умышленное уничтожение чужого имущества - он поджег чужую машину.
По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, вечером 11 марта молодой человек пришел к одному из домов по улице Минской, чтобы выяснить отношения с бывшей девушкой. Экс-возлюбленная не стала с ним разговаривать и уехала на такси с другим мужчиной, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Молодой человек выпил спиртное и купил в аптеке спиртосодержащий препарат. После этого он поджег автомобиль «Skoda Fabia», который принадлежал бывшей девушке.
Имущественный ущерб составил более 294 тыс. рублей.
Суд назначил виновному один год лишения свободы в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иск на оставшуюся невозмещенной сумму ущерба, превышающую 288 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.
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