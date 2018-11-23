Пензенец столкнулся с внедорожником из-за ямы на дороге

Для пензенца поездка на рыбалку обернулась крупным ДТП и длительными судебными тяжбами. Отечественная легковушка вылетела с проезжей части и столкнулась со стоящим на обочине внедорожником. Сначала ответчиком по делу выступал владелец «Лады», но затем эксперты доказали, что всему виной - дефекты проезжей части. Суд обязывает муниципальное предприятие возместить ущерб пострадавшему, однако в организации не согласны с таким решением.

Отечественный автомобиль вылетел с заснеженной дороги, а своеобразной подушкой для него стал стоящий на обочине «Hyundai». Осмотр машины владельца корейской иномарки подтвердил, что восстановление потребует немалых вложений. Но пока идет суд, автовладелец не имеет права этим заниматься.

«Необходима замена балки, две двери у кузова не открываются, плюс подвеска, где-то на 273 тысячи ремонт, насчитали с адвокатами», - рассказал житель Пензы Сергей Соснин.

Изначально ответчиком по судебному делу выступал второй участник ДТП. Однако многочисленные экспертизы подтвердили, что водитель «Лады» не виновен. Легковушка стала неуправляемой не по вине автовладельца, а после того, как угодила в дорожную выбоину. Возмещать ущерб суд постановил организацию, которая отвечает за содержание этого участка дороги. Однако даже после многочисленных судебных тяжб и вынесения приговора в компании вину не признают.

«Ответчик был не согласен и считает, что виновен водитель, который не справился с управлением. В настоящее время он пытается обжаловать решение суда», - прокомментировала пресс-секретарь Октябрьского районного суда Ольга Ивашкина.

Будет ли восстановлен пропущенный процессуальный срок - пока неизвестно. Ясно одно: что иномарка простоит в таком виде еще, как минимум, несколько недель. Следующее судебное заседание назначено на конец ноября.