31 июля 2019, 11:02Криминал

Пензенец стал жертвой ограбления на улице

44-летний житель Пензы написал заявление об ограблении в полицию.

Установлено, что мужчина днем находился на улице Мира. К нему подбежал незнакомый парень, побил его и забрал мобильный телефон с деньгами.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции нашли подозреваемого в грабеже. Им оказался 23-летний местный житель, ранее он был судим. Молодой человек во всем признался, его задержали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Пензенцу может грозить до семи лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 109

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ