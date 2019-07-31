Пензенец стал жертвой ограбления на улице

Установлено, что мужчина днем находился на улице Мира. К нему подбежал незнакомый парень, побил его и забрал мобильный телефон с деньгами.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции нашли подозреваемого в грабеже. Им оказался 23-летний местный житель, ранее он был судим. Молодой человек во всем признался, его задержали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Пензенцу может грозить до семи лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».