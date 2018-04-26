Пензенец стал жертвой мошеннической схемы в Сети

Житель Пензы обратился в полицию после того, как понял, что стал жертвой мошеннической схемы.

Пензенец зарегистрировался в букмекерской конторе и изучал механизм ее работы. Потом он наткнулся на одну из групп в «ВКонтакте», отзывы о которой были только положительными, а администратор обещал прибыль 200%.

«Первый раз он разместил пост о том, что возьмет трех человек. Решил написать ему, узнать условия, он мне пояснил, что заработок зависит от суммы вложения. Я посмотрел в интернете информацию о паблике, но ничего плохого о нем не нашел, поэтому решил рискнуть», - рассказал потерпевший.

Время шло, а денег не было. Начинающий букмекер до последнего надеялся, что все образуется, но его продолжали кормить завтраками. В конце концов мужчина понял, что ему не видать не только прибыли, но и своих 6000 рублей, которые он перевел незнакомцу и обратился в полицию. Там сейчас идет следствие.

«УМВД России по Пензенской области предупреждает об активности мошенников в социальных сетях и рекомендует соблюдать правила безопасности при заключении сделок. Ни в коем случае не переводите деньги неизвестным лицам без предоставления гарантии выполнения обязательств, не высылайте фото карт и документов, ими могут воспользоваться в преступных целях», - сказал начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.