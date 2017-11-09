09 ноября 2017, 12:35Общество Пензенец стал свидетелем грубого нарушения ПДД В Сеть попало видео, на котором автомобилист проезжает на «красный».

Запись с камеры регистратора разместил пользователь в группе «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль «Нива» на перекрестке повернул с улицы Калинина налево, на улицу Металлистов. В этот момент на светофоре горел запрещающий сигнал, но это не остановило автолюбителя.

Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на красный сигнал светофора нарушителю грозит штраф 1000 рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: https://vk.com/avtohampenza

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