Пензенец стал свидетелем грубого нарушения ПДД

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09 ноября 2017, 12:35Общество
В Сеть попало видео, на котором автомобилист проезжает на «красный».
Запись с камеры регистратора разместил пользователь в группе «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что автомобиль «Нива» на перекрестке повернул с улицы Калинина налево, на улицу Металлистов. В этот момент на светофоре горел запрещающий сигнал, но это не остановило автолюбителя.
Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на красный сигнал светофора нарушителю грозит штраф 1000 рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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