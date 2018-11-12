Пензенец стал призером всероссийского литературного конкурса

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12 ноября 2018, 16:36Общество
Пензенец Сергей Кубрин занял второе место во всероссийском литературном конкурсе «Любовь, Тургенев, лето».
Для того чтобы стать участником, нужно было отправить небольшой рассказ о любви. Жюри выбрало 20 работ, сформировало короткий список, а затем определило победителей.
«Я занял второе место с рассказом «Гранатовая девушка» (16+). Там не совсем про любовь, как мне кажется. Я написал его после поездки на Северный Кавказ. Осенью 2017 года устроил себе небольшой творческий отпуск, ездил по Карачаево-Черкесии, потом поехал в Чечню.
Со своим провожатым мы ехали в Нихалой по горной дороге. И вот на обочине стояла девушка с поднятой рукой. Она ждала, когда кто-нибудь остановится и подбросит ее до нужного места. Но никто не останавливался. Я спросил своего знакомого, почему тот не остановился. Мне дали понять, что в горах не очень безопасно, никто не знает, что на уме у этой попутчицы. Кроме того, как мне объяснил местный житель, она может быть замужем и другому мужчине нельзя довозить ее, чтобы избежать проблем. Меня очень привлекла эта история, и я решил о ней написать», - рассказал Сергей Кубрин.
Награждение победителей проходило в Москве в ГМИИ имени А.С. Пушкина.
Сергей Кубрин не в первый раз участвует в подобных конкурсах. В 2017 году он завоевал специальный приз литературной премии «Лицей» им. А. С. Пушкина для молодых писателей и поэтов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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