Пензенец стал победителем первенства России в велогонке на 500 метров

В Пензе 20 июля прошли первенство России и всероссийские соревнования по велосипедному спорту на треке. Побороться за победу в турнирах приехали юные представители ведущих центров развития этого вида спорта.

Чтобы выявить сильнейших, в Пензенскую область приехали более 150 велогонщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Самарской, Воронежской и Ульяновской областей в возрасте от 13 до 16 лет.

«Соревнования проходят в несколько этапов по городам: Омск, Москва, Тула, Ростов, Пензы. Виды первенства меняются из года в год», - рассказал главный судья соревнований Валерий Гниденко.

В рамках первенства России на пензенском этапе велогонщики соревновались в темповом омниуме. На всероссийском турнире разыгрывались комплекты наград в двух спринтерских видах. В гонке на 500 метров среди юношей 13-14 лет лучшее время показал пензенец Рустам Сайфутдинов .

Данные соревнования не являются отборочными. Тем не менее, летние турниры для спортсменов важны. Они не позволяют им растерять физическую форму.