Пензенец стал победителем первенства России по настольному теннису

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22 ноября 2018, 17:59Спорт
В Чебоксарах проходят всероссийские соревнования по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (0+). В них принимает участие пензенец Даниил Рожков.
За победу борются более 60 спортсменов из 19 регионов России в возрастной группе до 23 лет.
Пензенскую область представляет кандидат в мастера спорта Даниил Рожков. Он занимается теннисом на протяжении 11 лет, является многократным победителем всероссийских соревнований, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В итоге в личном зачете пензенца признали лучшим.
«Соревнования продлятся до 24 ноября», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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