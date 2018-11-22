Пензенец стал победителем первенства России по настольному теннису

В Чебоксарах проходят всероссийские соревнования по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (0+). В них принимает участие пензенец Даниил Рожков.

За победу борются более 60 спортсменов из 19 регионов России в возрастной группе до 23 лет.

Пензенскую область представляет кандидат в мастера спорта Даниил Рожков. Он занимается теннисом на протяжении 11 лет, является многократным победителем всероссийских соревнований, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В итоге в личном зачете пензенца признали лучшим.

«Соревнования продлятся до 24 ноября», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».