Пензенец стал победителем чемпионата по кабельному вейкбордингу

В Пензе впервые состоялся открытый рейтинговый чемпионат по кабельному вейкбордингу. Это вид спорта, который набирает популярность в России. Он сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки, имеет сходство со сноубордингом и серфингом. Спортсмена на доске приводит в движение специальная буксировочная установка.

Открытый чемпионат по кабельному вейкбордингу собрал спортсменов из Пензы, Саратова, Твери, Ульяновска и Волгограда в возрасте от 10 до 40 лет. Всего - 25 участников. Это не так много, признаются организаторы, но для первых официальных соревнований - в самый раз. В регионе этот вид спорта появился около пяти лет назад. Подобный турнир проходил ежегодно, но сейчас он впервые стал рейтинговым.

«Эти соревнования уже признаны федерацией воднолыжного спорта России, сейчас идет аккредитация нашего подразделения в минспорте области. Это даст возможность спортсменам получать разряды», - рассказал президент федерации воднолыжного спорта Пензенской области Сергей Ковтаскин.

О местных райдерах уже знают на всероссийской арене. Так, 15-летний Константин Бичинов чуть больше недели назад вернулся из Краснодара, где проходило первенство России по кабельному вейкбордингу. Ему удалось завоевать третье место и стать одним из лучших среди 120 спортсменов. Признается: такого результата не ожидал и считает, что ему еще многому нужно научиться.

«В психологическом и техническом плане, потому что я без тренера занимаюсь, поэтому нужно исправлять некоторые моменты. Есть учебные видео, я их смотрю, отрабатываю на песке, потом на практику перехожу», - сказал он.

Судьи, в первую очередь, оценивали композицию выступления и качество исполнения трюков. Так, программа участника должна была быть насыщена прыжками с воды и с препятствий, причем с разных ног. Чтобы получить высокий балл, кроме того, было необходимо уметь исполнять вращения в разные стороны. Важно также, насколько высоко райдер прыгает и чисто ли приземляется. Выступление могло завершиться предварительно, если спортсмен упал.

«По правилам, есть дисквалификация, четко написано, почему спортсмен может быть удален: из-за поведения, нарушения правил безопасности, а штрафных санкций за само выступление нет. Спортсмен обычно сам себя наказывает падением. Это международные правила федерации, которые действуют во всем мире», - рассказал главный судья соревнований Сергей Живаев.

Первое место среди райдеров старше 30 лет занял пензенец Сергей Мысяков. В категории до 30 лучший результат показал Константин Бичинов, а среди девушек победу одержала Анастасия Макарова из Ульяновской области.