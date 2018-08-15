Пензенец стал двукратным чемпионом Европы среди юниоров

Вечерний поезд сообщением «Москва-Пенза» доставил в областную столицу без преувеличения национального героя. Григорий Климентьев вернулся с первенства Европы по спортивной гимнастике в статусе двукратного чемпиона континента. Первое, о чем после объятий попросили атлета родные и друзья - показать золотые медали. Те самые, которые он завоевал в борьбе с сильнейшими юниорами Старого Света.

«Думал, что буду волноваться, но мы приехали, посмотрели зал, и все внутри успокоилось. Решил выполнить поставленные задачи и не опозорить тренера. К командным соревнованиям было труднее подготовиться психологически, но в финале уже просто получал удовольствие», - рассказал он.

В Глазго Григорий Климентьев стал чемпионом Европы среди юниоров в командных соревнованиях, а также в одиночном разряде на кольцах. Пензенский спортсмен выполнил сложнейшую программу без единой помарки - спокойно и четко, словно на тренировке. В итоге, он оставил позади своего соотечественника Виктора Калюжина и британца Джейми Льюиса.

«Нужно просто помогать ребенку, поддерживать то, что ему нравится, тогда все получится. Я волновалась, но была уверена в сыне», - сказала мама двукратного чемпиона Европы среди юниоров Анна Климентьева.

Григорий Климентьев решил связать свою жизнь со спортивной гимнастикой еще в пятилетнем возрасте, когда увидел соревнования по телевизору. И с тех пор, признается атлет, ни разу не пожалел о том, что пошел вслед за детской мечтой. Впереди у него непродолжительный отдых, после которого начнется подготовка к очередному турниру, но уже в статусе одного из сильнейших юниоров континента.