Пензенец стал двукратным чемпионом Европы среди юниоров

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15 августа 2018, 19:12Спорт
Юные пензенские спортсмены продолжают победные традиции местной школы спортивной гимнастики. Григорий Климентьев вернулся в Пензу двукратным чемпионом Европы среди юниоров. На перроне железнодорожной станции «Пенза-1» его встречали родные и друзья.
Вечерний поезд сообщением «Москва-Пенза» доставил в областную столицу без преувеличения национального героя. Григорий Климентьев вернулся с первенства Европы по спортивной гимнастике в статусе двукратного чемпиона континента. Первое, о чем после объятий попросили атлета родные и друзья - показать золотые медали. Те самые, которые он завоевал в борьбе с сильнейшими юниорами Старого Света.
«Думал, что буду волноваться, но мы приехали, посмотрели зал, и все внутри успокоилось. Решил выполнить поставленные задачи и не опозорить тренера. К командным соревнованиям было труднее подготовиться психологически, но в финале уже просто получал удовольствие», - рассказал он.
В Глазго Григорий Климентьев стал чемпионом Европы среди юниоров в командных соревнованиях, а также в одиночном разряде на кольцах. Пензенский спортсмен выполнил сложнейшую программу без единой помарки - спокойно и четко, словно на тренировке. В итоге, он оставил позади своего соотечественника Виктора Калюжина и британца Джейми Льюиса.
«Нужно просто помогать ребенку, поддерживать то, что ему нравится, тогда все получится. Я волновалась, но была уверена в сыне», - сказала мама двукратного чемпиона Европы среди юниоров Анна Климентьева.
Григорий Климентьев решил связать свою жизнь со спортивной гимнастикой еще в пятилетнем возрасте, когда увидел соревнования по телевизору. И с тех пор, признается атлет, ни разу не пожалел о том, что пошел вслед за детской мечтой. Впереди у него непродолжительный отдых, после которого начнется подготовка к очередному турниру, но уже в статусе одного из сильнейших юниоров континента.
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