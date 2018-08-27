Пензенец стал абсолютным чемпионом всероссийского турнира «Казарла-2018»

В Пензе прошел фестиваль военного искусства казаков «Казарла-2018». В рамках турнира состоялись Чемпионат Поволжья по пешей рубке шашкой, а также всероссийские соревнования по рубке шашкой с коня.

Казарлой раньше именовали этническую общину кубанских казаков. А теперь это название сравнительно молодого праздника казачьей культуры. Среди участников было немало казаков не только по духу. Александр Иванов оседлал коня и начал рубить с плеча «по зову крови».

«В определенный период жизни понял, что это мое. Начал заниматься, ноги сами привели. Сначала просто классической верховой ездой, а затем, по мере развития, традиционными видами казачьего боевого искусства», - рассказал он.

Своего боевого товарища, а в случае с Владимиром Солнышкиным подругу, к состязаниям тоже нужно подготовить. С утра - плотный завтрак из овса и яблок, а перед началом турнира - седловка. Арчак, подушка, крылья и стремена. Главное, чтобы не свалиться с коня, - туго затянуть подпруги. Спортсмен уверен, что дедовская седловка намного крепче современных методик.

«Седло использовали для дальних походов. Деды и прадеды ходили и во Францию, и в Англию, поэтому я вчера из Бессоновского района сюда пришел верхом, четыре часа заняло», - сказал он.

«Казарла-2018» - это не просто фестиваль казачьей культуры, это настоящие соревнования, где каждый спортсмен должен не только уверенно сидеть в седле, но и умело владеть шашкой. За действиями казаков на поле следили 14 судей. Чтобы стать первым в подобных соревнованиях, необходимо быть самым быстрым и результативным на четырех этапах турнира.

«Все проходит по турнирной схеме, то есть 1/8, 1/4, 1/2 и финал. Затем, на основе полученных баллов, выбираются три победителя», - рассказал главный судья соревнований Николай Еремичев.

Упражнения разделили по видам мишеней. В первом заезде спортсменам необходимо было разрубить бутылку с водой так, чтобы ее нижняя часть не упала с постамента. В следующем казаки должны были попасть шашкой по веткам лозы, где предварительно разместили две метки. Одним из самых сложных этапов стала так называемая дорожка с мультимишенями. Участникам состязаний нужно было поразить три мишени, удержавшись в седле.

«Здесь очень удачная площадка, созданы все условия, и, если казаки поддержат, то мы готовы сделать этот фестиваль постоянным», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Всего в фестивале приняли участие более 50 спортсменов из 12 регионов страны. Абсолютным чемпионом всероссийского турнира стал представитель Пензы Вячеслав Францев.