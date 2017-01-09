Пензенец спрятал в снегу краденый телевизор

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 января 2017, 18:22Криминал
Припрятал в сугробе, а затем сдал в ломбард. Житель Пензы украл из точки общепита телевизор. Совершенное преступление полицейские раскрыли быстро.
Придя утром на работу, сотрудники одной из пензенских столовых не обнаружили плазменного телевизора. Оказалось, что ночью в заведение общепита проник неизвестный злоумышленник.
«Из помещения столовой из большого зала украден плазменный телевизор, открыто окно для загрузки товара, через которое он и был вынесен. Уже в конце дня сообщили, что преступники найдены, телевизор обнаружен», - рассказал потерпевший Дмитрий Оськин.
Похищенный телевизор нашли в одном из пензенских ломбардов. Его сотрудники и рассказали сотрудникам полиции, кто сдал технику в залог. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый житель города Пензы 1982 года рождения.
«В ходе допроса подозреваемый рассказал, что в течение дня употреблял спиртное, после чего в вечерний период времени вышел из своего дома, проходя мимо столовой, вспомнил, что там может находиться ценное имущество, так как там он неоднократно ранее бывал и видел то, что в помещении имеется телевизор», - сообщил начальник отдела №3 Следственного управления УМВД Россиия по г. Пензе Николай Миронов.
Телевизор преступник упаковал в мешки и спрятал в снег, чтобы забрать на следующее утро и сдать в ломбард. Полицейские вернули технику законному владельцу. Злоумышленник заключен под стражу.
10 января 2017, 13:05В новом году ОРВИ заболели 1711 пензенцев
10 января 2017, 12:33В ночь на 11 января пензенцев просят убрать машины с ул. Московской
10 января 2017, 12:04Прятавшегося от следствия вора из Пензы поймали и осудили
10 января 2017, 11:28В пензенском драмтеатре прошла рождественская елка
10 января 2017, 11:01В Городищенском районе мать двоих детей осудили за неуплату долга
10 января 2017, 10:34За месяц пензенцы более 100 раз сообщили о продаже алкоголя-подделки
10 января 2017, 10:03Автобус №70 на ул. Калинина попал в аварию - пензенец
10 января 2017, 09:28В Пензе ночью вспыхнул электрощит