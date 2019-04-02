02 апреля 2019, 17:06Происшествия

Пензенец спас провалившегося под лед мужчину

В Пензе утром 2 апреля на ручье Стремянный в районе СНТ «40 лет Октября» под воду провалился мужчина.

Горожанин стал свидетелем того, как в 7.08 мужчина провалился под лед. Он сообщил о случившемся своей жене, а та, в свою очередь, позвонила дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра.

Пока спасатели ехали, мужчина вытащил пострадавшего на лед с помощью веревки. Когда на место прибыли специалисты, они перенесли пензенца в салон оперативного автомобиля, сняли с него мокрую одежду и попытались предотвратить переохлаждение. После этого мужчину транспортировали до машины скорой помощи и передали врачам, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/04/2/12224158

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