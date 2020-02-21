Пензенец создал порносайт для привлечения внимания

21 февраля 2020, 17:59Криминал
В Пензе за распространение порнографии будут судить 34-летнего женатого мужчину.
Установлено, что 20 сентября пензенец создал страницу в интернете, которая была доступна для всех пользователей. Он загрузил на нее видео с порно, которые скопировал с других сайтов.
«В ходе предварительного следствия мужчина признал вину. Он пояснил, что загрузил порнографические ролики для привлечения внимания, чтобы ему писали», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Уголовное дело направили в суд, видео удалено. Пензенцу может грозить от двух до шести лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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