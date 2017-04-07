Пензенец создал клип о нарушениях на дорогах города. ВИДЕО

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07 апреля 2017, 12:03Общество
Житель Пензы сделал подборку из нарушений на дорогах города. Ролик он опубликовал на YouToube.
Автор Алексей Осипов назвал свой клип «Наглецы на дорогах. Пенза», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
На видео попали выезд на встречку, проезд на «красный» и другие маневры пензенских автолюбителей, нарушающих правила дорожного движения.
На момент публикации ролик посмотрели 221 раз.
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