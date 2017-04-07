07 апреля 2017, 12:03Общество Пензенец создал клип о нарушениях на дорогах города. ВИДЕО Житель Пензы сделал подборку из нарушений на дорогах города. Ролик он опубликовал на YouToube.

Автор Алексей Осипов назвал свой клип «Наглецы на дорогах. Пенза», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

На видео попали выезд на встречку, проезд на «красный» и другие маневры пензенских автолюбителей, нарушающих правила дорожного движения.

На момент публикации ролик посмотрели 221 раз.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=UNQMrAGLtMM