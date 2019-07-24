Пензенец сообщил об опасном переезде на ул Рябова

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказал о плачевном состоянии железнодорожного переезда.

«Железнодорожные пути, на улице Рябова, 10 находятся в ужасном состоянии. Все разбито, торчит арматура. Могут пострадать горожане, которые там ходят, и автомобили останутся без колес», - написал мужчина.

Он попросил принять меры как можно быстрее, пока никто не пострадал. Информационное агентство «Пенза-Пресс» направит официальный запрос, чтобы разобраться с этой ситуацией, пишет ИА «Пенза-Пресс».