24 июля 2019, 14:03Общество

Пензенец сообщил об опасном переезде на ул Рябова

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказал о плачевном состоянии железнодорожного переезда.

«Железнодорожные пути, на улице Рябова, 10 находятся в ужасном состоянии. Все разбито, торчит арматура. Могут пострадать горожане, которые там ходят, и автомобили останутся без колес», - написал мужчина.

Он попросил принять меры как можно быстрее, пока никто не пострадал. Информационное агентство «Пенза-Пресс» направит официальный запрос, чтобы разобраться с этой ситуацией, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?ll=44.998382%2C53.130340&panorama%5Bdirection%5D=189.093656%2C-7.186225&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=44.997264%2C53.130151&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C57.448276&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16

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