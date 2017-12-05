05 декабря 2017, 14:33Общество Пензенец сообщил об аварии в центре города В Пензе на перекрестке улиц Красной и Кураева произошло ДТП.

Об этом написал подписчик группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте». Пользователь также разместил фотографию с места аварии.

«Второй машины уже нет. Эта, наверное, эвакуатор ждет», - написал пензенец.

На снимке видно, что отечественный автомобиль стоит в центре перекрестка, затрудняя движение другим транспортным средствам. У машины в результате столкновения помят капот.

Официальной информации о случившемся пока нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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