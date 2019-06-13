Пензенец сообщил об аварии у Сурского моста

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 июня 2019, 09:32Происшествия
В Пензе у Сурского моста утром 13 июня произошла авария.
Информация о ДТП появилась в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Автор фото уточнил, что оно было сделано в 7.25 на ул. Чаадаева.
По снимку сложно определить точное количество участников аварии: в кадре – три авто, но лишь у одного из них заметны повреждения – помят капот. Официальных комментариев о произошедшем нет.
Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о другом ДТП, которое случилось в День города: на федеральной трассе М-5 у ручья Стремянный сбили мужчину. Официальной информации по данному факту также нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 июня 2019, 13:02Сурикатам из пензенского зоопарка устроили охоту. ВИДЕО
13 июня 2019, 12:36Зажевало движком авто. Пензенцы пытаются спасти крохотного котенка
13 июня 2019, 12:04Тройное ДТП? В Сети появилось фото аварии с такси у Памятника Победы
13 июня 2019, 11:34В Заводском районе «притерлись» микроавтобус и легковушка
13 июня 2019, 11:03Освятить Спасский собор пригласят патриарха Московского и Всея Руси
13 июня 2019, 10:33В центре Пензы перед салютом столкнулись два авто. ВИДЕО
13 июня 2019, 10:02В Сети появилось видео фейерверка на День города в Пензе
13 июня 2019, 09:32Пензенец сообщил об аварии у Сурского моста