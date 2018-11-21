Пензенец сообщил об аварии на ул. Окружной

22 ноября в Пензе на улице Окружной произошло ДТП.

Об этом написал подписчик группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». По его словам, авария произошла примерно в восемь часов утра.

Судя по снимку, который опубликовал мужчина, дорогу не поделили две иномарки. Автомобилям пришлось объезжать место ДТП по встречке.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».