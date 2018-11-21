Пензенец сообщил об аварии на ул. Окружной

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22 ноября 2018, 09:32Общество
22 ноября в Пензе на улице Окружной произошло ДТП.
Об этом написал подписчик группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». По его словам, авария произошла примерно в восемь часов утра.
Судя по снимку, который опубликовал мужчина, дорогу не поделили две иномарки. Автомобилям пришлось объезжать место ДТП по встречке.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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