Пензенец сообщил о сбитом пешеходе на ул. Каракозова

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26 сентября 2019, 11:34Происшествия
Утром 26 сентября в одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что на ул. Каракозова сбили женщину.
По словам очевидца, опубликовавшего фото с места происшествия, авария случилась в 9:24. Он уточнил, что пешехода сбил автозак.
На снимке видно, как над пострадавшей склонились несколько сотрудников полиции, пешеходный переход отсутствует. Официальной информации об обстоятельствах аварии и состоянии женщины в настоящее время нет.
Информагентство призывает водителей не забывать о правилах дорожного движения и соблюдении скоростного режима, а пешеходов – о запрете переходить дорогу в неположенных местах либо на запрещающий сигнал светофора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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