Пензенец сообщил о сбитом пешеходе на ул. Каракозова

Утром 26 сентября в одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что на ул. Каракозова сбили женщину.

По словам очевидца, опубликовавшего фото с места происшествия, авария случилась в 9:24. Он уточнил, что пешехода сбил автозак.

На снимке видно, как над пострадавшей склонились несколько сотрудников полиции, пешеходный переход отсутствует. Официальной информации об обстоятельствах аварии и состоянии женщины в настоящее время нет.

Информагентство призывает водителей не забывать о правилах дорожного движения и соблюдении скоростного режима, а пешеходов – о запрете переходить дорогу в неположенных местах либо на запрещающий сигнал светофора, пишет ИА «Пенза-Пресс».