Пензенец сообщил о пожаре в Заводском районе. ФОТО

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05 июня 2017, 14:01Происшествия
В соцсети «ВКонтакте» появилась информация о пожаре, который произошел днем 5 июня в Заводском районе Пензы.
Подписчик группы «Пенза live» опубликовал фото поднимающегося над районом дыма, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар произошел на ул. Германа Титова, горел строительный мусор.
«Сообщение о возгорании поступило в 12.42. На место выезжали два подразделения специализированной спасательной службы. Но пожар удалось ликвидировать до их прибытия. Никто не пострадал», - уточнили в пресс-службе.
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