05 июня 2017, 14:01Происшествия Пензенец сообщил о пожаре в Заводском районе. ФОТО В соцсети «ВКонтакте» появилась информация о пожаре, который произошел днем 5 июня в Заводском районе Пензы.

Подписчик группы «Пенза live» опубликовал фото поднимающегося над районом дыма, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар произошел на ул. Германа Титова, горел строительный мусор.

«Сообщение о возгорании поступило в 12.42. На место выезжали два подразделения специализированной спасательной службы. Но пожар удалось ликвидировать до их прибытия. Никто не пострадал», - уточнили в пресс-службе.

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live