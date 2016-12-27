Пензенец сообщил о незаконной продаже настоек в Терновке

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27 декабря 2016, 15:03Общество
В Пензенской области продолжает работать «горячая линия» по борьбе с незаконным оборотом алкоголя.
Так, житель Терновки сообщил о продаже настоек в павильонах шаговой доступности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«За неделю с 17 по 24 декабря на «горячую линию» поступило 27 сообщений, а всего с начала месячника по борьбе с нелегальным алкоголем зафиксировано более 70 обращений. Вся информация с «горячей линии» систематизируется и, в зависимости от ее характера, поступает в правоохранительные органы», - сообщили в пресс-центре областного правительства.
Месячник по борьбе с контрафактом продлится до 5 января. Любую информацию о незаконной реализации алкоголя горожан просят сообщать по телефону: 30-64-03.
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