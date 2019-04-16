16 апреля 2019, 15:34Общество

Пензенец сообщил о горящем поле неподалеку от аэропорта

Житель Пензы рассказал в группе соцсети «ВКонтакте» о пожаре возле аэропорта.

«Горит поле возле аэропорта. На часах - 13.09. Огромный столб дыма застилает небо», - написал автор.

Официальной информации нет.

Другой очевидец прислал фотографии в редакцию информагентства «Пенза-Пресс».

Напомним, 15 апреля вспыхнуло поле в деревне Ольшанка. На месте работали шесть пожарных расчетов. Пламя удалось потушить, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_now, фото читателя "Пенза-Пресс"

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