Пензенец сообщил о горящем поле неподалеку от аэропорта

Житель Пензы рассказал в группе соцсети «ВКонтакте» о пожаре возле аэропорта.

«Горит поле возле аэропорта. На часах - 13.09. Огромный столб дыма застилает небо», - написал автор.

Официальной информации нет.

Другой очевидец прислал фотографии в редакцию информагентства «Пенза-Пресс».

Напомним, 15 апреля вспыхнуло поле в деревне Ольшанка. На месте работали шесть пожарных расчетов. Пламя удалось потушить, пишет ИА «Пенза-Пресс».