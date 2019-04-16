Пензенец сообщил о горящем поле неподалеку от аэропорта

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16 апреля 2019, 15:34Общество
Житель Пензы рассказал в группе соцсети «ВКонтакте» о пожаре возле аэропорта.
«Горит поле возле аэропорта. На часах - 13.09. Огромный столб дыма застилает небо», - написал автор.
Официальной информации нет.
Другой очевидец прислал фотографии в редакцию информагентства «Пенза-Пресс».
Напомним, 15 апреля вспыхнуло поле в деревне Ольшанка. На месте работали шесть пожарных расчетов. Пламя удалось потушить, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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