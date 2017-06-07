Пензенец снялся в новом клипе Бузовой

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07 июня 2017, 17:39Культура
Пензенский танцор Константин Мякиньков принял участие в съемках нового клипа Ольги Бузовой «Мало половин» (16+).
Видео опубликовала на YouTube Ольга Бузова. Помимо нее, в кадре – около десятка мужчин и среди них – хореограф из Пензы Константин Мякиньков, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
За сутки клип просмотрели более миллиона раз. Реакцию видео вызвало неоднозначную: одни восторгаются талантами Ольги Бузовой, другие отметили лишь вирусность композиции.
Ранее ИА «Пенза-Пресс» писало о том, что молодого человека связывают романтические отношения с другой представительницей шоу-бизнеса – Екатериной Варнавой.
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