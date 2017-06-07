07 июня 2017, 17:39Культура Пензенец снялся в новом клипе Бузовой Пензенский танцор Константин Мякиньков принял участие в съемках нового клипа Ольги Бузовой «Мало половин» (16+).

Видео опубликовала на YouTube Ольга Бузова. Помимо нее, в кадре – около десятка мужчин и среди них – хореограф из Пензы Константин Мякиньков, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

За сутки клип просмотрели более миллиона раз. Реакцию видео вызвало неоднозначную: одни восторгаются талантами Ольги Бузовой, другие отметили лишь вирусность композиции.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» писало о том, что молодого человека связывают романтические отношения с другой представительницей шоу-бизнеса – Екатериной Варнавой.

Культура

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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=Ro6GHxFj8uk