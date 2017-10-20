20 октября 2017, 15:04Общество Пензенец снял ролик о свалке у школы и разместил его на YouTube В Сети разместили видео свалки, которая образовалась в жилой зоне Пензы.

Пользователь Геннадий Логинов разместил на видеохостинге YouTube ролик. На нем снята территория у домов, которая находится в ужасном состоянии: земля превратилась в грязное месиво, кругом разбросаны бытовые отходы, образовалась свалка.

«На месте снесенных домов по улице Саранской оборудовали помойку. Завезли сюда грунт, ничего не разровняли. Контейнер раньше был для мусора, но его убрали. В 50 метрах находится река Сура, в которую уходит вся эта грязь. Невдалеке - школа и жилой дом», - рассказал мужчина в видео.

Пензенец просит обратить внимание на ситуацию и принять меры, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: https://www.youtube.com/watch?v=DB_kSNwIJuo

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