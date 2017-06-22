Пензенец снял на видео «реку» на ул. Беляева

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22 июня 2017, 17:05Общество
В Пензе на ул. Беляева прорвало трубу. Об этом сообщил горожанин в группе «Типичная Пенза».
«Если положили новый асфальт - значит, скоро будут менять трубы», - отметил пользователь Сергей Нагмутдинов и поделился фотографией и видео с затопленной улицы.
22 июня 2017, 19:59В Пензе в 4 утра состоялась акция «Свеча памяти»
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22 июня 2017, 17:58В Пензенской области восемь пожарных тушили жилой дом