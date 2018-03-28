Пензенец снял на видео погоню за лихачом

Подписчик группы «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте» разместил запись с камеры регистратора. Судя по кадрам, события разворачивались в микрорайоне Ахуны.

«Выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки, при этом чуть не врезался в «классику». Проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Затем опять выехал на встречку и снова едва не столкнулся лоб в лоб с машиной», - прокомментировал действия водителя автор поста.

Через некоторое время в кадре появляется полицейская машина, которая преследует водителя. В итоге инспекторам удалось догнать автомобиль, пишет ИА «Пенза-Пресс».