28 марта 2018, 15:06Общество

Пензенец снял на видео погоню за лихачом

Пензенские полицейские устроили погоню за водителем, который пренебрег Правилами дорожного движения.

Подписчик группы «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте» разместил запись с камеры регистратора. Судя по кадрам, события разворачивались в микрорайоне Ахуны.

«Выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки, при этом чуть не врезался в «классику». Проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Затем опять выехал на встречку и снова едва не столкнулся лоб в лоб с машиной», - прокомментировал действия водителя автор поста.

Через некоторое время в кадре появляется полицейская машина, которая преследует водителя. В итоге инспекторам удалось догнать автомобиль, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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