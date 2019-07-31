Пензенец снял на видео добрый поступок водителя

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 июля 2019, 17:39Общество
Поступок пензенского водителя привлек внимание автолюбителя. Он снял происходящее на камеру телефона и опубликовал видео в интернете.
Все произошло на одном из нерегулируемых оживленных пешеходных переходов Пензы. Водитель остановился перед «зеброй», вышел из машины и помог старенькой бабушке перейти через дорогу. После этого мужчина вернулся в авто.
Автор поста стал свидетелем этого, он восхитился, что в мире еще остались такие добрые люди. Пользователи поддержали его.
Зимой в Сети появилось подобное видео, где водитель переводит бабулю через дорогу на улице Окружной. В ролике можно узнать ту же старушку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
31 июля 2019, 19:16На спартакиаде в Пензе определили самых активных пенсионеров
31 июля 2019, 19:14В Пензенской области впервые напечатали череп на 3D-принтере
31 июля 2019, 19:09Покинувшие Лопатки и Чемодановку жители возвращаются домой
31 июля 2019, 19:02Пензенским инвалидам напомнили об услуге «Социальное такси»
31 июля 2019, 17:58Пензенские следователи просят помощи в поисках обвиняемого в убийстве
31 июля 2019, 17:39Пензенец снял на видео добрый поступок водителя
31 июля 2019, 17:08Пензенским учителям, которые устроятся в сельские школы, дадут по 1 млн руб
31 июля 2019, 16:38В Пензе хотят создать музеи отраслей экономики