Пензенец снял на видео добрый поступок водителя

Поступок пензенского водителя привлек внимание автолюбителя. Он снял происходящее на камеру телефона и опубликовал видео в интернете.

Все произошло на одном из нерегулируемых оживленных пешеходных переходов Пензы. Водитель остановился перед «зеброй», вышел из машины и помог старенькой бабушке перейти через дорогу. После этого мужчина вернулся в авто.

Автор поста стал свидетелем этого, он восхитился, что в мире еще остались такие добрые люди. Пользователи поддержали его.

Зимой в Сети появилось подобное видео, где водитель переводит бабулю через дорогу на улице Окружной. В ролике можно узнать ту же старушку, пишет ИА «Пенза-Пресс».