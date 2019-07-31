31 июля 2019, 17:39Общество

Пензенец снял на видео добрый поступок водителя

Поступок пензенского водителя привлек внимание автолюбителя. Он снял происходящее на камеру телефона и опубликовал видео в интернете.

Все произошло на одном из нерегулируемых оживленных пешеходных переходов Пензы. Водитель остановился перед «зеброй», вышел из машины и помог старенькой бабушке перейти через дорогу. После этого мужчина вернулся в авто.

Автор поста стал свидетелем этого, он восхитился, что в мире еще остались такие добрые люди. Пользователи поддержали его.

Зимой в Сети появилось подобное видео, где водитель переводит бабулю через дорогу на улице Окружной. В ролике можно узнать ту же старушку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 55

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza, https://www.instagram.com/p/BsbKpF3jWkY/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ